Palmiõlihullus ähvardab seda haruldast Borneo elevanti välja suretada

Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN), mis koostab ohustatud liikide punast nimekirja, on märkinud, et Borneo elevant on metsade hävitamise tõttu kaotanud suure osa oma elupaigast ja on seetõttu lisatud väljasuremisohus olevate liikide nimekirja.

Borneo elevant, kes on meetri võrra väiksem kui tema Aasia sugulased, on tuntud oma leebe ja mängulise loomuse poolest ning elab ainult Borneo saarel. Cardiffi ülikooli loodusbioloog Benoit Goossens usub, et looduskaitsetöö võib aidata elevanti päästa, rõhutades, et punane nimekiri aitab tõsta teadlikkust ja toetust ohustatud liigi kaitsmiseks. Sabahis on mitmeid organisatsioone, sealhulgas valitsus, kes töötavad elevantide kaitsmise nimel.

Väike elevant, mis on meetri jagu väiksem kui tema suuremad Aasia sugulased, elab ainult Borneo saarel. Foto: Cheryl Cheah/WWF-Malaysia

Borneo elevandid on saarel elanud sadu, võib-olla isegi tuhandeid aastaid, kujunedes omaette populatsiooniks. Nende peamiseks ohuks on metsade massiline hävitamine, mis viib elupaikade kadumiseni ja konfliktideni inimestega. Londoni loodusmuuseumi professor Adrian Lister kirjeldab elevanti kui ainulaadset olendit, alates tema lapsikust välimusest kuni väikese kasvuni.

Palmiõlitööstuse kiire levik Malaisias ja Indoneesias on põhjustanud metsade raadamist, metsloomade hävimist ja konflikte inimestega. Elevandid on sunnitud toidu otsingul liikuma inimasustuse lähedale, kus nad võivad kahjustada põllukultuure ja neid võidakse kättemaksuks tappa. Lisaks on oht elevandiluu küttimise ja põllumajanduslike kemikaalide mürgistuse näol.

Borneo elevandid on nüüd IUCNi punases nimekirjas tunnustatud kui Aasia elevantide eraldi alamliik. ZSLi eluslooduse taastamise juht Mike Hoffmann hoiatab, et elupaikade kadumine ja inimeste ning metsloomade vahelised konfliktid kujutavad endast jätkuvat ohtu nii loomadele kui ka nende kõrval elavatele inimestele. IUCN on registreerinud üle 163 000 ohustatud liigi, millest 45 000 on väljasuremisohus.