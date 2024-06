Boeingu reisijad on endiselt rahvusvahelises kosmosejaamas lõksus – milles asi?

Sel nädalal teatas Boeing, et Starlineri kapsli probleemid ei ole tagasisõidul murettekitavad ja astronaute ei jäeta maha. NASA soovib lisaaega, et analüüsida probleeme kosmosesõiduki tõukejõusüsteemis, mida kasutatakse lennu ajal manööverdamiseks. Tõukejõusüsteem on kapsli küljes, kuid see ei naase Maale läbivaatamiseks. Tagasituleku ajal heidetakse see maha ja see põleb ära.

NASA kommertsprogrammi juhi Steve Stichi sõnul soovitakse võtta veidi rohkem aega, et vaadata läbi kõik saadaolevad andmed ja õppida nii palju kui võimalik, kui see teenindusmoodul juba orbiidil on. Kosmoseagentuur märkis ka, et nad ei taha, et väljasõit satuks kosmosekäikudega vastuollu. Sel nädalal toimuma pidanud kosmosekäik tühistati pärast seda, kui ühe astronaudi kosmoseülikonnast hakkas lekkima vesi.

Milliseid probleeme veel uuritakse?

Viis kapsli 28-st tõukurist läks kosmoselennujaamaga dokkimise ajal katki. Kõik peale ühe tõukejõuseadme käivitati uuesti ja need töötasid hilisema katse ajal, teatas NASA. Ametnikud oletavad, et seiskumise põhjustas kõigi dokkimise ajal töötavate tõukejõude tekitatud kuumus. Boeingi sõnul on üks vigane tõukur välja lülitatud ja see ei tekita tagasisõidul probleeme.

Kapsel startis 5. juunil ühe kerge heeliumilekkega, kuid kosmosejaama jõudmise ajaks tekkis veel neli leket. Heeliumi kasutatakse survestamiseks raketikütuse jaoks ning esialgse lekke põhjuseks kahtlustati vigast kummitihendit. Ametnike sõnul on heeliumi piisavalt ja Boeingi sõnul on lekked stabiilsed ja ei tekita muret.