Uurijad Lihavõttesaare kultuur ei lakanud elanike korraldatud ökokatastroofi tõttu – põhjus on palju lihtsam

Rapa Nui ehk Lihavõttesaar pole uute uurimuste kohaselt ise oma hukatuse põhjustaja. Uues põhjalikus uuringus leiti, et monoliitide rajajate rahvaarv ei saanud olla nii suur, et see oleks suutnud oma keskkonda koormata ja selle all kokku variseda, nagu varem arvati.