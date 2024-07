VIDEO: RAJU JA KUMMALINE SEKS Meespool jääb ilma oma peast – aga see pole veel kõik

Euroopa suurimal põrnikal, isasel põdrapõrnikal (ingl. k. stag beetle), on suured lõuad, mida tuntakse sarvedena ja mis on mõeldud paaritumispartnerite lahutamiseks. Seda käitumist teatakse paljudel mardikaliikidel, kellel on erineva kujuga sarved, mis on arenenud selleks, et konkurente paaritumise ajal eemaldada. Jaapani ninasarvikmardikal on kahvlikujuline sarv. Sarvi kasutatakse ka võitlustes teiste isastega, et saada ligipääs emastele.

Spermakonkurents

Lisaks füüsilistele võitlustele isaste vahel toimub konkurents ka munaraku viljastamisel. Loomariigis on emased harva truud oma paaritumispartneritele, mistõttu on tõenäoliselt emase suguteedes mitme isase spermat. Isased on arendanud mitmeid viise selle vastu võitlemiseks, näiteks tootes hiiglaslikke spermarakke – sperme. Äärmiselt pikad spermid, nagu näiteks äädikakärbse sperma, on lahtikerituna peaaegu 6 cm pikk ja umbes 20 korda suurem kui kärbes ise.

Kuid võib-olla kõige erakordsem meetod spermakonkurentsi võitmiseks on kiilidel ja taolistiivalisel (dragonflies and damselflies), kellel on arenenud keerulised peenised . Need on varustatud konksude ja piitsadega, et tõrjuda konkurentide spermat ja pakkida enda sperma emase suguteede kõige kaugematesse nurkadesse, eemal teiste isaste peenistest.