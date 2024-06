PÖÖRANE IDEE Kas must auk saaks tekkida ka ainult valgusest?

Kvantmaailm on nagu kasiino, kus võimaluste lained virvendavad pidevalt nagu katkematud ruletirattad. Väikeste panustega võidud on harvad, kuid piisavalt raha ühele lauale pannes on võit peaaegu garanteeritud.

Samamoodi tagab tugev elektromagnetväli tühjas ruumis peaaegu kindlasti elektronide ja positronide paaride tekkimise kvantvõimaluste lõputust virrvarrist.

Läbivaatamisel olevas artiklis näitasid Álvarez-Domínguez ja tema meeskond, et Schwingeri efektina tuntud nähtus takistaks kuugelblitzide moodustumist suurustes alates peaaegu Jupiteri mõõtmetest kuni murdosani prootoni suurusest.

Praktiliselt tähendab see, et kogu selle valguse ühte kohta koondamine annaks vajaliku energia laetud osakeste paaride tekkimiseks, mis liiguvad peaaegu valguse kiirusel, takistades aegruumi võngete kasvamist. See takistab musta augu teket.

«Meie analüüs näitab, et mustade aukude moodustumine ainult elektromagnetkiirgusest on võimatu, olgu see siis valguse kontsentreerimine hüpoteetilises laborikeskkonnas või looduslikult esinevates astrofüüsikalistes nähtustes,» kirjutab meeskond oma analüüsis.

See ei tähenda, et võimalust täielikult välistada saab. Teadlased tunnistavad, et «eriti äärmuslikes tingimustes» varajases universumis oleksid asjad võinud olla teisiti.

Teised geoonide vormid, nagu need, mis gravitatsioonilainetel põhinevad, võisid eksisteerida ka miljardite aastate taguses algses kosmoses.

Need, kes loodavad kuugelblitz-toitega kosmoselaevaga tähti külastada, peavad aga oma plaanid ümber tegema.

See artikkel on saadaval eelprindiserveris.