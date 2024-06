Austraalias hakati konnadele saunu ehitama – loe, milleks need

Kahepaiksed võivad olla kõige enam ohustatud elusolendid, paljud liigid on juba välja surnud ja tuhanded on väljasuremise äärel.

Lisaks kliimamuutustele ja elupaikade hävitamisele ohustab konni ka viburseene Batrachochytrium dendrobatidise ehk kütridiomükoosi levik.

See teadmata päritoluga seen on levinud peaaegu kõikidele mandritele ja hävitab loomi, kel puudub resistentsus.

Austraalias on teadaolevalt kuus konnaliiki selle tagajärjel välja surnud ja sadu teisi liike on ohustatud.

Nakatunud isenditele on välja töötatud ravimeetodid, mis näivad pakkuvat kaitset ka pärast nende loodusesse tagasi laskmist. Foto: Yorick Lambreaghts

Nüüd on aga nakatunud isenditele välja töötatud ravimeetodid, mis näivad pakkuvat kaitset ka pärast nende loodusesse tagasi laskmist.

Kuid kui päästmiseks on vaja tuhandeid isendeid kinni püüda ja neid nädalaid hooldada, on raske päästa rohkem kui mõni üksik isend.

Dr Anthony Waddle Macquarie ülikoolist on leidnud, et roheliste ja kuldkollaste kellukonnade (Litoria aurea ja Ranoidea aurea) puhul on olemas palju soodsam lahendus.

Foto: Anthony Waddle

Seentel on üks nõrkus: kõrged temperatuurid

Nad kasvavad temperatuuril 4–25 °C, aga surevad temperatuuril üle 28 °C. Konnade immuunsüsteem jääb aktiivseks umbes 26 °C juures. Paljud konnad eelistavad veelgi kõrgemaid temperatuure ja suudavad suvel seenest eemale hoida. Kuid talvel muutuvad nad haavatavaks. Nakatunud konnade raviprojektide käigus on leitud, et soojus on lihtsam lahendus kui seenevastased kemikaalid.