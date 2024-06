Tehnikaülikooli IT-teadlased hakkavad uurima luude tervist mikrogravitatsioonis

Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi dotsent Jeffrey Andrew Tuhtan rõõmustab kantavate andurite tehnoloogia vastleitud uuendusliku arengusuuna üle: «Oleme väga põnevil võimaluse üle uurida treeningu mõju inimkehale keerulises ja ainulaadses keskkonnas. Eesti kosmoseuuringud astuvad sellega ülisuure sammu õiges suunas. Need lennud on alles algus murrangulistele uuendustele, mida ettevõte Right Step ja meie TalTechi uurimisrühm kavandavad Eesti sektorite vahelise mobiilsuse toetamise projekti OsteoSense toel.»