Kaks kopsakat asteroidi kihutavad täna Maast mööda – vaadake binokliga või meie videost

Mõlemad lendavad mööda tuhandete kilomeetriteni ulatuva tunnikiirusega, aga ohutult tuhandete kilomeetrite kauguselt. Euroopa Kosmoseagentuuri andmetel on tõenäosus, et kumbki neist põrkab meie planeediga kokku, null protsenti.

The Virtual Telescope Projecti asutaja astrofüüsik Gianluca Masi ütles Business Insiderile, et kumbki neist asteroididest ei ole palja silmaga nähtav, kuid neid võib olla võimalik märgata teleskoobi või binokliga.

Samuti saab neid jälgida The Virtual Telescope Projecti korraldatud otseülekande kaudu:

Selle lingi kaudu saab vaadata, kuidas asteroid (415029) 2011 UL21 neljapäeval, 27. juunil kell 23.00 ET Maast möödub.

Mäesuurune asteroid (415029) 2011 UL21

Asteroid (415029) 2011 UL21 on üks suurimaid asteroide, mis on viimasel ajal Maa lähedalt möödunud.

Massiivne «planeedimõrvar» asteroid läheneb täna (27. juunil) Maale väga lähedale, möödudes meie planeedist ohutult umbes 93 000 km/h kiirusega.

Maale lähedane asteroid tähendab seda, et tema orbiit viib ta aeg-ajalt Päikesest 1,3 astronoomilise ühiku (AE) kaugusele ehk umbes 1,3 korda Maa ja Päikese vahelisele keskmisele kaugusele.

Euroopa Kosmoseagentuuri andmetel on 2011 UL21 mäesuurune kosmosekivi oma eeldatava läbimõõduga ligikaudu 2,2 km suurem kui üle 99% kõigist teadaolevatest Maa-lähedastest objektidest.

Asteroid 2011 UL21 liigitub kosmosekivide klassi, mida tuntakse kui «planeeditapjaid», mis on vähemalt 2,5 km laiad. Kui üks neist kukuks Maale, tekitaks see kahjustusi kontinentaalses ulatuses ja paiskaks üles piisavalt palju tolmu, et põhjustada märkimisväärseid kliimamuutusi mitmeks aastaks, vahendas LiveScience.

Näiteks Chicxulubi asteroid, mida seostatakse dinosauruste hukkumisega, oli umbes 10 km läbimõõduga ja põhjustas globaalset soojenemist ligikaudu 100 000 aastat pärast kokkupõrget.

Õnneks ei jõua 2011UL21 piisavalt lähedale, et muret tekitada. See lipsab Maast mööda enam kui 6,6 miljoni kilomeetri kauguselt, mis on 17 korda kaugemal kui Maa ja Kuu vaheline kaugus, kirjutas Masi.

2011UL21 lipsab Maast mööda enam kui 6,6 miljoni kilomeetri kauguselt. Foto: ESA

Asteroid 2024MK avastati esimest korda kuu keskel 13. juunil.

2024MK on tunduvalt väiksem kui 2011 UL21, hinnangulise läbimõõduga 269 meetrit, mis on umbes 2,5 jalgpalliplatsi pikkus.

Kuid oma väiksuse peaks 2024MK korvama heledusega. 2024MK jõuab Maast 296 000 km kaugusele, mis on umbes 77% Maa ja Kuu vahelisest keskmisest kaugusest, kirjutas Masi.

Ta lisas, et 2024MK on tänu oma lähedusele üks heledaimaid objekte, mida on lähiajaloo jooksul nähtud.

2024MK peaks Maa vaatevälja ilmuma 29. juunil kell 16.