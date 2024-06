Kaks kopsakat asteroidi kihutavad Maast mööda – vaadake binokliga või meie videost

Asteroid nimega 2011 UL21 möödub Maast 6,6 miljoni kilomeetri kauguselt, mis teeb sellest ühe suurima kosmosekivi, mis on meie planeedile 125 aasta jooksul nii lähedale jõudnud.

Nende suuruse ja trajektoori tõttu on mõlemad kosmosekivid tähistatud kui «potentsiaalselt ohtlikud». Kuid see ei tähenda, et nad kujutavad Maale otsest ohtu.