Sularahata maksetel on õõvastav pahupool

Uuringust selgus ka, et sularaha mittekasutamise mõju on aja jooksul nõrgenenud, mis viitab sellele, et sularahavabad maksemeetodid on muutumas tavapäraseks, vähendades nende mõju tarbijale. See harjumuse efekt tõenäoliselt suureneb, kui maailm liigub sularahavaba ühiskonna suunas.

Edasistes uuringutes võiks uurida, kas erinevatel sularahata makseviisidel on erinev mõju – näiteks krediitkaartide kasutamine võrreldes Google Pay või Apple Pay-ga maksmisel. Uuringu autorid soovivad laiendada oma uurimistööd, et hõlmata uusimaid kulutamistrende ja maksetehnoloogiaid, sealhulgas krüptovaluutasid ja erinevaid järelmaksu teenuseid, et näha, milline mõju neil on.

«Üleminek sularahavabale ühiskonnale tundub peaaegu vältimatu. Usun, et see uurimistöö on oluline, kuna see toob esile selle ülemineku varjatud aspekti: kuidas maksemeetodid mõjutavad meie kulutamiskäitumist,» ütleb Schomburgk. «See arusaam võib aidata meil teha teadlikumaid ostuotsuseid.»