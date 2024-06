Jaapani peavõit: imepisikese saare kõrvalt leiti elektriautode jaoks vajalike metallide hiiglaslikud varud

Jaapani teadlaste sõnul on Minami-Torishima saare lähedalt merepõhjast leitud maavarade varud piisavad, et rahuldada Jaapani koobaltivajadusi 75 aastaks ning pakkuda niklivarusid rohkem kui kümneks aastaks. Ligikaudu 230 miljonit tonni mangaani, koobalti ja niklit sisaldavaid känkraid on leitud rusikasuuruste tükkidena, milles on umbes 20% mangaani ja kuni 1% koobaltit ja niklit, kirjutab NIKKEI Asia.