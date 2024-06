Maailma võimsaim tank tehakse valmis Euroopas

Euroopa kaitsetööstusettevõte KNDS on välja töötanud uue lahingutanki, EMBT ADT 140, mis on varustatud kolme relvaga, et vastata tänapäeva lahinguväljade mitmekesistele ohtudele. See tank on märk ajastu muutusest, kus traditsioonilised lahinguväljad on muutunud keerukamaks ja mitmekülgsemaks, nõudes relvastust, mis suudab tõrjuda erinevaid ohte alates droonidest kuni teiste tankideni.