Teadlased on hämmingus Liblikad suudavad lennata üle ookeani

Veelgi enam, need seiklushimulised liblikad võivad tegelikult lennata veelgi pikemaid vahemaid, kuni 7000 km, Lääne-Euroopast Aafrikasse ja sealt edasi Lõuna-Ameerikasse. See avastus muudab oluliselt seda, mida me seni liblikate rände ja käitumise kohta teadsime.

Barcelona Evolutsioonibioloogia Instituudi teadlane Eric Toro-Delgado selgitab, et liblikad suudavad sellist lendu sooritada tänu aktiivsele, energiakulukale lennule ja tuule abil liuglemisele. Ilma tuule abita suudaksid liblikad lennata maksimaalselt 780 km, misjärel nad kulutaksid ära kogu oma rasva ja energia.

Ottowa Ülikooli ja Hispaania Evolutsioonibioloogia Instituudi teadlased on kinnitanud seda hämmastavat avastust geneetilise detektiivitöö abil, pärast seda, kui ohakaliblika või suure koerliblika V. cardui parv avastati Lõuna-Ameerikas Atlandi ookeani rannikul Prantsuse Guajaanas, mis on kaugel liigi teadaolevast levikualast. Genoomianalüüs näitas, et need liblikad on tihedalt seotud Aafrikas ja Euroopas leiduvate liblikatega, mis viitab sellele, et nad ei ole rännanud Põhja-Ameerikast lõunasse mööda maismaad.

Infograafik, mis võtab kokku V. cardui liblikaparve võimalikud sünnipaigad ja levikutee üle Atlandi ookeani Lääne-Aafrikast Lõuna-Ameerikasse, läbides 5-8 päeva jooksul vähemalt 4200 km pikkuse peatusteta lennu. Foto: Nature Communications

Õietolmu analüüs näitas, et liblikad pärinevad kahest Aafrika troopilistes piirkondades kasvatatud taimeliigist. Teadlased on kindlaks teinud, et liblikad varusid nektarit nendest taimedest enne oma ookeani seikluse alustamist. Lisaks andis vesiniku ja strontsiumi isotoopanalüüs liblikate tiibadel sõrmejälje nende päritolu kohta. Keemia ja ökoloogia ühendamisel leidsid teadlased, et liblikad on tõenäoliselt pärit Prantsusmaalt, Iirimaalt, Ühendkuningriigist või Portugalist.