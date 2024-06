NEW SCIENTIST Selle videomänguga jääks hätta isegi maailma võimsaim superarvuti

«Me ei tea, kuidas tõestada, et mäng on lõbus, me ei tea, mida see matemaatiliselt tähendab, kuid saame tõestada, et see on keeruline ja see võib-olla annab ülevaate sellest, miks see lõbus on,» ütleb Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlane Erik Demaine. «Mulle meeldib mõelda keerulisusest kui lõbu esindajast.»