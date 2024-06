Rootsi uus «kaalutu» aku salvestab energiat otse süsinikkiust struktuuridesse

Aastaid tagasi ülikoolis tehtud prototüüpi on praegu jõudsalt edasi arendatud, kuid probleeme veel jätkub. Kui see akutehnoloogia saaks tootmisküpseks, võiks autokeredest ja tuulikulabadest ehitada ühed suured ja turvalised akupangad.

Akude raskus on olnud probleemist juba pliiakudest alates ning ehkki liitiumakud on palju kergemad, on nendegi kaal siiski üsna suur. Rootsis Chalmersi Tehnoloogiaülikoolis on aga aastaid katsetatud energia salvestamist otse süsinikkiududesse - see teeks akud ülikergeks ning ühtlasi saaks kasvõi tuulikulabasid hakata kasutama hiiglaslike patareidena.