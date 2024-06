Taani ja Saksamaa vahelise merealuse tunneli ehitus hoos – loe, mida see endast kujutab

Euroopa ambitsioonikaim veealune maantee- ja raudteetunnel ühendab Saksamaad ja Taanit, läbides Läänemeres 18 kilomeetri pikkuse lõigu. Fehmarnbelti tunneli ehitavad Femern A/S, Rambøll, Arup ja TEC. Töögrupp kirjeldab seda kui maailma pikimat veealust tunnelit, mis on mujal ehitatud ja seejärel paika viidud, ning maailma sügavaimat veealust maantee- ja raudteeliiklusega tunnelit.

Kuigi on olemas pikemaid veealuseid tunneleid, nagu La Manche'i väina tunnel, on Fehmarnbelti tunnel siiski erakordne ettevõtmine. Valmimisel ühendab see Rødbyhavni Taanis ja Fehmarni Saksamaal, luues otseima liini Skandinaavia ja ülejäänud Euroopa vahel.

Foto: femern.com

Liiklejad saavad läbida Fehmarni tunneli kas seitsme minuti kestva rongisõidu või kümne minuti kestva autosõiduga, asendades sellega praeguse 45-minutilise praamisõidu.

Tunneli ehitamiseks on vaja 360 000 tonni raudbetooni, mis on peaaegu 50 korda raskem kui Eiffeli torni metallkonstruktsioon. Taani ehitusala suurus on võrreldav 373 jalgpalliväljakuga. Tunnelikraavi süvendamistöödes osales 70 laeva, mille käigus eemaldati merepõhjast umbes 12 miljonit kuupmeetrit pinnast.

Foto: femern.com

Veealune tunnel koosneb 79 standard- ja 10 erisektsioonist. Iga standardsektsioon kaalub umbes 73 000 tonni ja on 217 meetrit pikk, 42 meetrit lai ja 10 meetrit kõrge. Väiksemad erisektsioonid on poole lühemad, kuid veidi laiemad ja kõrgemad. Tunnelilõigud valatakse maismaal ja ujutatakse seejärel praamiga oma kohale, enne kui need lõpuks kuni 40 meetri sügavusele merepõhja asetatakse ja kinnitatakse.

Fehmarnbelti tunneli esialgne eelarve on umbes 7 miljardit eurot. Taani kuningas Frederik X avas hiljuti piduliku tseremoonia käigus tunneli esimese osa, mis varsti vette lastakse.