Mis tunne on olla kajakas – seikluslik mäng paneb osalejad põnevasse rolli

​Mark Antonius Puhkani joonistet ja Kakrasaare linnuuuringute kogemusest on sündinud mitte ainult Eesti vaid ka maailma mastaabis unikaalne lauamäng. Tartu ülikooli professor Tuul Sepp koos loomaökoloogia teaduri Jeffrey Carbillet'ga on kokku pannud mängu, kus on nii võitu kui kaotust kui koostöödki. Seda aga saabki teha lauamängus, mis hetkel Hooandja platvormil rahatuure kogub. Mängu loojate plaaniks on mõistagi seda mängu müüa, kuid tekkiva kasumi osas on nad seda meelt, et kui seda mängu tootmiselt ja müügilt tekkima peaks suunavad nad selle oma MTÜ Aves Maris kaudu lindude ning ökosüsteemide uurimisse. Mõnes mõttes on see ju omalaadne aja märk. Ma pole ise veel selle mängu prototüüpi mänginud, kuid reeglitega tutvunult kujutan ette küll, mis moodi on olla kajakas ja kogeda neid hetki, mis mängus ette tulla võivad. Kas võidate või kaotate – targemaks saate ikka, kasvõi ses osas, et looduses pole «head» ja «halba» vaid on valikud ja võimalused. Jään endamisi ootama seda, kui mõni arvutimänge meisterdav ettevõte sama mängu näiteks valmis teeb, näiteks VR prillidega mängitavaks.