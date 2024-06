2020. aastal avastasid teadlased meduusisarnase parasiidi, millel puudub mitokondriaalne genoom – see on esimene teadaolev hulkrakne organism, kellel see puudub. See tähendabki, et ta ei hinga; tegelikult elab ta täiesti hapnikuvabalt.

See avastus ei muuda ainult meie arusaamist elu toimimisest Maal – sellel võivad olla ka mõjud maavälise elu otsingutele.

Elu hakkas hapnikku metaboliseerima – see tähendab hingama – umbes 1,45 miljardit aastat tagasi. Suurem arheoon neelas väiksema bakteri ja kuidagi kujunes uus elukeskkond mõlemale kasulikuks, nii et nad jäid kokku.

See sümbiootiline suhe viis kahe organismi koos evolveerumiseni ja lõpuks muutusid need bakterid organellideks, mida nimetatakse mitokondriteks. Igas sinu keharakus, välja arvatud punastes verelibledes, on suur hulk mitokondreid, mis on olulised hingamisprotsessis.

Nad lagundavad hapnikku, et toota molekuli nimega adenosiintrifosfaat (ATP), mida hulkraksed organismid kasutavad raku protsesside jõustamiseks.

Me teame, et on olemas kohandusi, mis võimaldavad mõnel organismil hakkama saada madala hapnikusisaldusega ehk hüpoksilistes tingimustes. Mõned üherakulised organismid on arenenud mitokondriaalseteks organellideks anaeroobsete metabolismide tarvis; kuid võimalus eksisteerida täielikult anaeroobsetel hulkraksetel organismidel on olnud teaduslik arutelu teema.