Metsikud šimpansid otsivad teatud taimi ja teevad nendega midagi ootamatut

Paljud taimed toodavad ühendeid, millel on ravimõju nii inimestele kui ka teistele loomadele. Metsikud šimpansid söövad erinevaid taimeosi, sealhulgas neid, mis on toiteväärtuselt madalad, kuid võivad leevendada haiguse sümptomeid. Siiski on keeruline kindlaks teha, kas šimpansid ise ravivad end teadlikult, otsides välja taimi, mis aitavad konkreetsete vaevuste korral, või tarbivad nad ravivaid taimi juhuslikult.