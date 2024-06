KÕHE VIDEO See verd imev parasiit – kaan – hüppabki oma ohvritele

Kaanid suudavad hüpata - see on nüüd teaduslik fakt. Pärast sajandeid kestnud anekdootlikke teateid on need parasiidid Madagaskari vihmametsas jäädvustatud videole, hüpates mööda lehti. Ja mitte ainult: nii püüavad nad ka sihtida oma järgmist «toiduulauda».