Loodi uus materjal – klaasgeel, mis muu hulgas parandab ise ka oma praod

«Lõpptulemus on, et materjal on tugev tänu tõmbejõududele, kuid suudab siiski venida tänu molekulidevahelise lisaruumi olmasolule,» selgitab Dickey.

Vaata ka videot:

Klaasgeelid ei kuiva, kuigi need koosnevad 50 kuni 60 protsendist vedelikust, ja testimine näitas, et neil on «tohutu» purunemis- ja sitkusjõud. Materjal suudab end ka ise parandada, taastudes lõikamisel, ning tal on teatud mälu, mis võimaldab venitatud geelil oma kuju säilitada ja kuumutamisel algsesse vormi naasta.

Klaasgeelide edasine uurimine

Klaasgeelide erakordne omaduste kombinatsioon on midagi, mida teadlased soovivad veelgi uurida.

«Võib-olla on kõige intrigeerivam klaasgeelide omadus see, kui kleepuvad nad on,» ütleb Dickey. «Me mõistame, mis teeb nad kõvaks ja venivaks, kuid me võime ainult spekuleerida, mis teeb nad nii kleepuvaks.»

Loomulikult on vaja rohkem testimist ja geelide optimeerimist, enne kui neid saab praktiliselt kasutada, kuid Dickeysõnul on tugevad materjalid, mis juhivad elektrit (nagu antud geel seda teeb), kasulikud akudes.

Muud potentsiaalsed kasutusalad hõlmavad plastitaoliste materjalide 3D-printimist, kasutades lihtsamaid tehnikaid kui sulatustöötlus – meetod, mida praegu kasutatakse kommertspalstide tootmiseks lähtemassidest. See protsess hõlmab sageli toodete saatmist mitmesse tehasesse iga plastitootmise etapi jaoks, samas kui klaasjad geelid saab süstida vormi ja UV-valgusega kõvendada.

Enne rakendustele keskendumist soovib Dickey meeskond paremini mõista, kuidas need materjalid moodustuvad ja miks tundub olevat lahusti ja polümeeri vahel «võluvahekord» (magic ratio), mis loob neile geelidele unikaalsed omadused.

«Arvestades nende ainete ainulaadseid omadusi, oleme optimistlikud, et need materjalid on kasulikud,» ütleb Wang.