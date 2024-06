Tehiskaaslased on ohuks osoonikihile – loe, kuidas

Kuidas CFC-d tekitasid «osooniaugu»

ClOx ja BrOx tsüklid vastutavad osoonikihi kõige kuulsama kahjustuse eest: «osooniaugu» eest, mille põhjustasid kloorfluorosüsinikud (CFC-d) ja haloonid. Neid kemikaale, mis on nüüdseks keelatud, kasutati laialdaselt külmikutes ja tulekustutites, tekitades stratosfääri kloori ja broomi.

CFC-d vabastavad stratosfääris kiiresti klooriradikaale. Kuid see reaktiivne kloor neutraliseeritakse ja lukustatakse kiiresti lämmastiku ja veeradikaalidega molekulidesse.

Mis juhtub edasi, sõltub stratosfääri aerosoolidest ja polaarpiirkondades ka pilvedest.

Aerosoolid kiirendavad keemilisi reaktsioone, pakkudes neile pinda, kus need toimuda saavad. Selle tulemusena vabastavad stratosfääri aerosoolid reaktiivset kloori (ja broomi). Polaarsed stratosfääripilved eemaldavad samuti veed ja lämmastikoksiidid õhust.

Üldiselt, kui stratosfääris on rohkem aerosooli, on tõenäoliselt rohkem osoonikadu.

Järjest metallirikkam stratosfäär

Alumiiniumoksiidide konkreetse sekkumise üksikasjad langevate satelliitide poolt on üsna keerulised. See ei ole esimene uuring, mis toob esile kasvava stratosfääri kosmoseprügi saastatusega kaasneva probleemi, kui see taas-siseneb Maa atmosfääri.

2023. aastal tuvastasid stratosfääri aerosooliosakesi uurivad teadlased jälgi kosmoseaparaatide taas-sisenemisest pärit metallidest. Nad leidsid, et 10% stratosfääri aerosoolidest sisaldab juba alumiiniumi ning prognoosisid, et see osakaal tõuseb 50%-ni järgmise 10–30 aasta jooksul. (Ligikaudu 50% stratosfääri aerosooliosakestest sisaldab juba meteoriitidest pärit metalle.)

Et tõeliselt mõista, mida need alumiiniumoksiidid osoonikadudele tähendavad, vajame laboriuuringuid, et modelleerida keemiat üksikasjalikumalt ja uurida ka, kuidas osakesed atmosfääris liiguvad.