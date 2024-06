Kaua läheb teil aega küsimustele vastamisega, millega tehisaru hakkama ei saa

Veel eelretsenseerimata artiklis nimetavad teadlased AI-d segadusse ajavat küsimust «Alice Imedemaal» ehk AIW-probleemiks. See on lihtne arutluskäiku nõudev küsimus: «Alice’il on [X] venda ja tal on ka [Y] õde. Mitu õde on Alice'i vennal?» Teadlased kasutasid probleemi erinevaid versioone, muutes näiteks X ja Y arve või lisades täiendavaid nõudmisi, kuid põhiline arutluskäik jäi kõigis versioonides samaks.

Kuigi küsimus vajab veidi mõtlemist, ei ole see just ületamatult keeruline. Vastus on loomulikult sama palju õdesid kui on Alice'il, pluss Alice ise. Nii et kui Alice'il on kolm venda ja üks õde, siis on igal vennal kaks õde.