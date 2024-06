Vaata, mida teevad päiksetormid Marsiga ja mis juhtub tulevikus seal inimestega

Marsil tegutsevad teadlased on oodanud suuri päikesetorme alates sellest, kui Päike sisenes oma maksimaalse aktiivsuse perioodi, mida nimetatakse päikesemaksimumiks. Viimase kuu jooksul on NASA Marsi kulgurid ja orbiidil olevad sondid andnud teadlastele korraliku nähtavusega pildi, võimaldades jälgida päikesepurskeid ja koronaarseid massipurskeid (coronal mass ejections ), mis on Marsini jõudnud — mõnel juhul põhjustades planeedil isegi virmalisi.

See teaduslik sündmus on pakkunud enneolematut võimalust uurida, kuidas sellised sündmused süvakosmoses arenevad ning millist kiirgusdoosi võivad esimesed Marsi astronaudid kogeda.

Suurim sündmus leidis aset 20. mail, kui päikesepurse hinnati Solar Orbiteri andmete põhjal X12 tasemele. X-klass on päikesepursetest kõige tugevam. Solar Orbiter on ESA (European Space Agency) ja NASA ühismissioon.

Kiirgusdoos Marsi pinnal

Kui astronaudid oleksid sel ajal seisnud NASA Marsi Curiosity kulguri kõrval, oleksid nad saanud kiirgusdoosi 8,100 mikrogreid — see on võrdne kolmekümne rindkere röntgenpildiga. Kuigi see ei ole surmav, oli see suurim tõus, mida Curiosity kiirgusmõõteseade RAD (Radiation Assessment Detector) on mõõtnud alates kulguri maandumisest 12 aastat tagasi.