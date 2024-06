SUUR UURING 40 aasta jooksul on maailmas enneaegselt surnud 135 miljonit inimest – põhjus on hirmutav

Varasemad uuringud on uurinud õhukvaliteedi ja kliima aspekte, kuid see uuring hõlmas kogu maailma ja analüüsis üle 40 aasta andmeid. Uurides, kuidas konkreetsed kliimamustrid mõjutavad õhusaastet eri piirkondades, pakub see värskeid teadmisi kliima ja õhukvaliteedi keerukast suhtest.

Uuringu esimene autor, NTU Aasia Keskkonnakooli (Asian School of the Environment) ja Lee Kong Chian'i Meditsiinikooli (LKCMedicine) nooremteadur Steve Yim, kes juhtis uuringu läbiviimist, ütles: «Meie leiud näitavad, et kliimamustrite muutused võivad õhusaastet halvendada. Kui toimuvad teatud kliimanähtused, nagu El Niño, võivad saastetasemed tõusta, mis tähendab, et rohkem inimesi võib surra enneaegselt PM2.5 saaste tõttu.»

Professor Joseph Sung, NTU asepresident ja uuringu kaasautor ütles: «Meie uuring rõhutab, kuidas kliimamustrid mõjutavad õhusaastet, ja see on tervishoiutöötajatele oluline, sest see mõjutab otseselt rahvatervist. Kliimamuutuste ja keskkonna mõju inimese tervisele ei ole väiksem kui genoomika ja elustiilimustrite mõju, ning need on viimastel aastakümnetel kasvanud.»

Teadlased leidsid, et aastatel 1980–2020 toimus kogu maailmas 363 suurt õhusaaste episoodi, keskmiselt üheksa episoodi aastas. Õhusaaste episoodi kestus varieerus kahest kuni üheksa kuuni, kusjuures 2002. aasta oli kõrgeima õhusaaste episoodide arvuga (15 episoodi), millele järgnesid 2004 ja 2006 (mõlemad 14 episoodiga aastas).

Uuringus hinnati, et Aasias oli aastatel 1980–2020 PM2.5 saastega seotud enneaegsete surmade arv kõige suurem – 98,1 miljonit, kusjuures Hiinas ja Indias oli vastavalt 49,0 miljonit ja 26,1 miljonit surma. Pakistanis, Bangladeshis, Indoneesias ja Jaapanis oli samuti märkimisväärne arv PM2.5-ga seotud enneaegseid surmasid, ulatudes 2–5 miljonini.

Teadlased hindavad, et kolm ilmastikunähtust põhjustasid üheaegselt ligikaudu 7000 enneaegset lisasurma aastas, kusjuures India ookeani dipooli nähtus avaldas suurimat mõju surmade arvule, millele järgnes Põhja-Atlandi võnkumine ja seejärel El Niño.

Kokkuvõttes rõhutab uuring vajadust arvestada kliimamustritega õhukvaliteedi strateegiate väljatöötamisel, et kaitsta globaalset rahvatervist.

Allikas: Nanyang Technological University ja Phys.org