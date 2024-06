KOSMOSEKRIMINALISTIKA Webbi teleskoop jäädvustas tohutu avarii meie «lähedal» ühes vrinoores maailmas

«Fokusseerides soojusele, mida kiirgavad kristalsed silikaadid – mineraalid, mida leidub noorte tähtede ümber ning Maal ja teistel taevakehadel –, ei leidnud teadlased mingeid jälgi osakestest, mida oldi 2004–2005 aastatel nähtud. See viitab sellele, et umbes 20 aastat tagasi toimus murranguline kokkupõrge asteroidide ja muude objektide vahel, purustades kehad peeneks tolmuks, mis on peenem kui õietolm või tuhksuhkur, » ütles Chen.

«Me arvame, et kogu see tolm oligi see, mida me algselt nägime Spitzeri andmetes aastatel 2004 ja 2005, » ütles Chen, kes on ka kosmoseteleskoopide teadusinstituudi astronoom. «Webbi uute andmetega on parim selgitus see, et tegelikult tunnistame me harvaesineva, murrangulise sündmuse tagajärgi suurte asteroidisuuruste kehade vahel, mis tähistab meie arusaama täielikku muutust sellest tähesüsteemist. »