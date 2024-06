Ain Kallis Ilm ja eesti kirjandus

Teet Kallase „Reipad inimesed» algab aga niimoodi: „Veebruari algul läks paariks päevaks sulale. Linna kohal säras päike. Siin-seal paljastusid lume ja jäite alt asfaldilapikesed, mustad, puhtad ja soojad«. Kirjeldus on tõepärane, sest küünlakuu lõpul on Tallinnas päikese kõrgus keskpäeval juba 18 kraadi ümber, kuiv must asfalt võib ka soe olla – on ju sellise pinnakatte albeedo ehk peegelduskoefitsient vaid 10%.

Geofüüsik Heino Tooming on kogumiku „Inimene ja ilm» (1970) koostamisel leidnud, et „meteoroloogiliste elementide arvulised väärtused ei kirjelda päris adekvaatselt ilma, eriti nähtusi, mis puudutavad inimese muljeid ja emotsioone. Meteoroloogiliste elementide väärtused võivad erinevatel päevadel olla samad, ometi nende mõju inimesele on erinev. Selle põhjus on ilma kirjeldamiseks kasutatavate näitajate ebapiisavus. Seda tühimikku meteoroloogias peab täitma teaduse areng. Ilmastiku ja ilma varjundeid aitab edasi anda luule, mis lisaks emotsionaalsusele on informatiivne. Luule mõju inimesele oleneb igaühe vastuvõtukoefitsiendist. Nagu mõõteriistadel on oma tundlikkus ja üleminekukoefitsient, nii on see ka inimestel. Luuletused selles raamatus [need on paigutatud peatükkide vahele – A.K.] on mõeldud inimestele, kelle üleminekukoefitsient erineb nullist. Need on tundlikud inimesed«.