NEW SCIENTIST Me saaksime juba näha, kui tulnukate kosmoselaev peaks meie läheduses katki minema

Illustratsiooni fragment esimesest LIGO vaadeldud gravitatsioonilaine sündmusest. Kui keerata gravitatsioonilainete seade õigele sagedusele, võiksime nii näha ka tulnukate kosmoselaeva mootoririket. Foto: LIGO

Ta spekuleerib, et kui me näeksime WARP-mootori probleemide kohta silmaga nähtavaid tõendeid, võiks see viidata sellele, et tulnukad töötavad selle tehnoloogia kallal ja neil esineb kasvõi näiteks varajase arendusega probleeme, mis viivad rikete tekkimiseni. Kuid üks on kindel: see oleks päris halb uudis kõigile, kes on sellise seadme läheduses.

«Kogu see aegruumi kõverus, mis on WARP-mulli sees, kukub sissepoole kokku enne, kui see taas välja läheb. See tähendab põhimõtteliselt, et olemas oleksid väga tugevad loodejõud. Samamoodi, nagu langed musta auku, täpselt samamoodi tõmmatakse sind selles mullis laiali,» ütleb Clough, «see oleks rikke korral väga ebameeldiv koht, kus olla.»

Rhett Allain Louisiana kaguülikoolist ütleb, et praegused gravitatsioonilainete detektorid Maal oleksid mõjutatud isegi suurtest maapealsetest mööduvatest veoautodest ja ka ookeanilainetest. Seetõttu vajavad need väga ulatuslikku infrastruktuuri, et aidata seda kohapealset häiret kompenseerida.

«Kui sul on palju raha, et ehitada millist iganes gravitatsioonilainete detektorit, siis ma paneksin selle pigem kosmosesse,» ütleb Allain, «siis ei peaks muretsema kogu selle struktuuri pärast, mida sa pead Maa peal ehitama. Sul oleks vaja lihtsalt neid seadmeid ja panna need mingisse tühjusesse kosmose mõnes punktis, kus nad saavad jääda samasse asendisse ja mõõta ilma häireteta.»

Algselt populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist avaldatud artikkel ilmub Postimehes väljaande loal. Inglise keelest tõlkis Kaido Einama.