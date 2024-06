Vraki ja selle sisu leidis rohkem kui miili sügavuselt Vahemere põhjast Londoni energiafirma Energean, mis tegutseb Iisraeli vetes. Firma tehtud uurimistöö paljastas, et laeva lastiks olid sajad amforad ja kahe käepidemega kannud, mida kasutati pronksiajal merel kaupade, nagu vein või oliiviõli, transportimiseks.

Vrakk leiti eelmisel aastal umbes 90 kilomeetri kaugusel Põhja-Iisraeli rannikust ja ametnike hinnangul pärineb see 14. või 13. sajandist eKr. See rohkem kui kolme aastatuhande vanune vrakk pärineb ajast, mil pronksiajal hakkas merekaubandus õitsema.

Energeani meeskond, kes tegi mereuuringuid, avastas merepõhjas suure hulga kannusid. Sharvit lisas, et leiu asukoht nii kaugel merel viitab sellele, et vanad meresõitjad olid võimelised navigeerima mis tahes rannikule, kasutades tõenäoliselt tähtede ja päikese asukohta. «See on maailmatasemel ajalugu muutev leid,» sõnas ta.