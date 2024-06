Ajaloodoktor Raimo Pullati ja tema poja Risto Pullati koostatud raamat «Läänemeri – viinameri» on tõlgitud inglise keelde. See on väga kiiduväärne tegu, kuna salapiiritusevedu on oluline osa meie ajaloost. Varem on raamat ilmunud lisaks eesti keelele ka poola, läti ja soome keeles.