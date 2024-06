Eestlaste osalusel avaldatud teadustöö toob välja invasiivsete võõrliikide ülemaailmse probleemi

Kõige olulisem on teadlaste arvates vajalike juhtimismeetmete väljatöötamine koostöös sidusrühmadega, sealhulgas valitsuse ja erasektoriga ning kohalike kogukondadega.

Ennetamine on endiselt kõige kulutõhusam võimalus bioloogilisest invasioonist tulenevate ohtude vähendamiseks võrreldes investeeringutega, mis on vajalikud leevendamaks juba sissetoodud võõrliikide poolt põhjustatud kahju.

Ilutaimest on saanud invasiivne nuhtlus. Foto: Mailiis Ollino

Antud kontekstis on teadustöös mainitud, et ülimalt oluline on muuhulgas ka arvestada kliimamuutusi, sealhulgas äärmuslike sündmusi nagu põuad, üleujutused, metsatulekahjud, troopilised tormid ja ookeanilised tormilained, mis muudavad ökosüsteeme invasiivsete võõrliikide suhtes vähem vastupidavaks. Samamoodi süvendavad kliimamuutuse mõjusid ka invasiivsed võõrliigid ise.

E-kaubandus on just viimasel ajal kujunenud üheks suurimaks võõrliikide sissetoomise allikaks.

Kui ennetamine pole enam võimalik, on rakendatavateks meetmeteks riiklikud seirestrateegiad uute sissetulnud liikide varajaseks avastamiseks eelkõige suure invasiooniriskiga aladel.

Juba sisse toodud võõrliikide asurkonna kontroll ning väljatõrjumine on võrreldamatult kulukam kui ennetamine, ning merekeskkonnas on see sisuliselt võimatu, väidetakse artiklis.

On oluline, et majandamismeetmed arvestavad majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid aspekte, lisavad teadlased. Tööriistade arsenalis peavad muuhulgas olema ka uue põlvkonna tehnoloogiad, nagu näiteks tehisaru, robotid, geneetilised meetodid. Samaväärselt oluline on vaba ligipääs andmetele ja nende operatiivne jagamine.

Prioriteediks tuleb uuringu järelduste põhjal seada ühised pingutused riiklike reguleerivate vahendite tugevdamiseks, sealhulgas e-kaubanduses, mis on just viimasel ajal kujunenud üheks suurimaks võõrliikide sissetoomise allikaks. Lahenduste rakendamiseks tuleb muuhulgas tõsiselt kaaluda turupõhiseid vahendeid, nagu maksusoodustused ja rahalised toetusmehhanismid.