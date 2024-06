Müstilised peegelsambad tekivad siia sinna – pole teada, kes neid teeb

Pärast märtsikuus Walesis avastatud viimast peegelsammast on ootamatult ilmnenud uus monoliit, mille tähendus on endiselt mõistatus. Reno Gazette-Journali teatel on viimane salapärane peegelstruktuur tekkinud keset kõrbe, umbes 20 miili kaugusele Las Vegasest põhja pool, olles sellega teine müstiline monoliit selles piirkonnas.

Ajaleht toob välja, et esimene selline objekt piirkonnas avastati 2020. aasta novembris, kui sarnane kuju ilmus Las Vegase kesklinna, kuulsa Fremont Streeti jalakäijate kaubanduskeskuse lähedale, varsti pärast esimese ja kõige ikoonilisema monoliidi leidmist Utah kõrbes.

Peale veidra trendi algust väitis kunstnik Matty Mo, tuntud kui «Most Famous Artist», et on Utah monoliidi looja, mis oli esimene teadaolev peegelsammas, kuid mis oli jäänud neli aastat märkamata. Ta hakkas müüma koopiaid 45 000 dollari eest, kuid hiljem tunnistas, et ei olnud tegelikult selle looja ja et tema väide oli vaid tähelepanu võitmiseks.

Monoliidid on kolme kuni nelja meetri pikkused sambad, mis on tavaliselt kokku keevitatud teras- või alumiiniumplaatidest ja kaaluvad mitusada kilo. Pärast esimese Utah monoliidi ilmumist on neid üle maailma paigaldatud ligikaudu 90.

Nädalavahetusel märkasid päästeametnikud Las Vegase kõrbes Gass Peaki lähedal asuvas orus uut peegelsammast. Foto: LVMPD

Need monoliidid on tekitanud palju spekulatsioone. Kas need on kunstiprojekt, sotsiaalne eksperiment või midagi enamat, sealhulgas võimalust, et need võivad olla maavälist päritolu. See mõte pärineb peamiselt nende objektide äkilisest ilmumisest ja kadumisest, samuti nende ebatavalisest välimusest, mis meenutab popkultuuris levinud kujutelmi tulnukate tehnoloogiast.

Üks põhjus, miks inimesed võivad arvata, et monoliidid on maavälised, on nende sarnasus teatud ulmekirjanduses ja filmides kujutatud objektidega. Näiteks on monoliidid võrreldavad Stanley Kubricki filmis «2001: A Space Odyssey» esineva musta monoliidiga, mis on seotud tehnoloogilise arengu ja teadvuse laienemisega ning mille päritolu jääb filmis saladuseks.

Lisaks on monoliitide ilmumine sageli seotud piirkondadega, mis on tuntud oma müstilise või maavälise aktiivsuse poolest, nagu näiteks Utah kõrb, mis on tuntud UFO-sidemete poolest. Sellised asukohad võivad veelgi süvendada arvamust, et monoliidid võivad olla tulnukate töö.