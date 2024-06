Jaapanis levib haruldane lihasööjabakter, mis võib tappa 2 päevaga

Streptococcus pyogenes on teatud tingimustel tuntud ka kui lihasööja streptokokk ehk lihasööjabakter.

Jaapanis on täheldatud haruldase lihasööjabakteri levikut, mis võib inimese tappa kõigest 48 tunni jooksul. Riikliku nakkushaiguste instituudi andmetel on streptokoki toksilise šoki sündroomi (STSS) juhtumite arv tänavu 2. juuniks tõusnud 977ni, ületades eelmise aasta rekordilised 941 juhtumit. Pärast COVID-19 piirangute leevendamist on haigusjuhtude arv Jaapanis kasvanud ja võib sel aastal ulatuda 2500ni.