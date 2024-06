Skyranger 35 on mõeldud lühimaa õhutõrjeks, suutlikkusega tõhusalt tegutseda droonide, helikopterite, rakettide ja maapealsete ohtude vastu. Selle 35 mm revolverkahur võib tulistada kuni tuhat lasku minutis, ulatudes efektiivse laskekauguseni kuni 4000 meetrit. Süsteem on varustatud tänapäevaste anduritega, mis võimaldavad 360° seiret ja sihtmärgi täpset jälgimist.

Efektiivsuse poolest ületab Skyranger 35 vananevat Gepard 1A2 iseliikuvat õhutõrjekahurit (SPAAG), mis on ehitatud Leopard 1 tanki kere peale. Gepard 1A2 on varustatud kahe 35 mm Oerlikon KDA automaatkahuriga, millest igaühe laskekiirus on 550 lasku minutis, kokku 1100 lasku minutis. Need suurtükid kasutavad eri tüüpi 35 mm laskemoona, sealhulgas SAPHEI, HEI ja FAPDSi moona, mille efektiivne laskekaugus õhusihtmärkide vastu on kuni 5000 meetrit.