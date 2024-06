NEW SCIENTIST Kuidas saavad nahkhiired aru, mida kaaslased räägivad, kui kõik «kisavad?»

Kui teil on raske mürarikkas ruumis vestlust kuulda, kujutage ette, mis tunne on ühel nahkhiirel tuhandete omasuguste koloonias, kes üritab navigeerida ultrahelikõnesid tehes ja kajasid kuulates. Nüüd teame, et nad teevad seda oma kõnesid delikaatselt muutes.