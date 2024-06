Kolm aastat tagasi Marsil maandunud kulgur avastas kivi oma neljandal uurimusretkel, mis viis läbi kuivanud jõekanali nimega Neretva Vallis, mis suundus Perseverance'i uurimistöö fookuspiirkonda Jezero kraatrisse.

Kraatris asuvale künkale jõudes, mille AutoNav süsteem oli kaardistanud, märkasid teadlased kiviklibu, mille hulgas oli seninägematuid kive.

Üks neist kividest paistis eriti silma, kuna see oli hele. Ligikaudu 45 cm lai ja 35 cm kõrge kivi erines oluliselt seda ümbritsevatest tumedamatest kivimitest. Selle ainulaadsuse tõttu panid teadlased kivile nimeks Atoko Point.

Foto: NASA Perseverance

Kulguri instrumentidega tehtud lähemal vaatlusel selgus, et kivi koosneb mineraalidest nagu pürokseen ja päevakivi, mis viitavad sellele, et kivi võib olla pärit Marsi magmast. Kuid kivi päritolu on endiselt mõistatus. Mõned teadlased usuvad, et kivi võis pinnale tuua voolav vesi.

Veelgi enam, NASA projekti juhtivteaduri asetäitja Katie Stack Morgan viitas, et kivi võib olla anortosiit, kivimitüüp, mida pole Marsil varem leitud, kuid mida on kahtlustatud seal olemas olevat. Anortosiidi leidub peamiselt Maal ja Kuul, mis viitab sellele, et Marsi geoloogia võib olla Maaga rohkem seotud, kui seni teada oli.

See leid vihjab, et Marsil võib olla rohkem sarnaseid kivimeid, mistõttu Perseverance'i meeskond jätkab nende otsinguid, et mõista paremini planeedi geoloogilist ajalugu.