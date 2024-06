Pöidlad pihku! Tehisaruga mõeldi välja haruldastest metallidest vaba magnet

Niron Magnetics on välja töötanud maailma esimese suure jõudlusega haruldaste muldmetallideta magneti , kasutades seguna vabalt kättesaadavat rauda ja lämmastikku, kuid selle uurimine ja arendamine on kestnud üle kümne aasta ja masstootmiseks pole tehnoloogia veel valmis.

Materials Nexus tahab aga nüüd maailmale teada anda, et neil on lahendus olemas. Ettevõte usub, et on olemas just see, mida kaasaegsed ja tulevased magnetite idufirmad vajavad haruldaste muldmetallideta magnetmaterjalide tuvastamiseks ja arendamiseks, asendades «vanakooli» katse-eksituse meetodi tehisaruga, mis suudab teha arendust sadu kordi kiiremini kui traditsiooniliselt võimalik.