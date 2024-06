Väike aga tubli tulekustuti Rootsist, mis ei riku asju ära

Kui olukord on ohutu, tuleb ruumi lihtsalt suitsust puhtaks tuulutada. Erinevalt vahu- või pulberkustutitest, mis võivad tekitada palju pahandust ja kahjustada elektroonikat, kaob Mausi kustutusgaas jäljetult, jättes maha ainult tule tekitatud kahju.

Mausi spetsialist Nicholai Allen selgitab, et tegemist on mittetoksilise, kaaliumi baasil valmistatud suitsuga, mis ei jäta pulbrilist jääki ega kahjusta mootoreid ega seadmeid. Need tulevad toime erinevates olukordades, sealhulgas rasva-, mootori-, serveriruumi ja akupõlengute olukordades.