Korea teadlased: Energiapöördes pole vesinikule vastast

Kui mudelisse sisestatakse meteoroloogilised andmed, nagu tuule kiirus, päikesekiirgus ja temperatuur, arvutatakse tunnipõhine energiatoomine ja võrreldakse seda tegelike energiatarbimise andmetega. Nii kontrollitakse energiavarustuse ja -nõudluse piisavust ning üle- või alavarustuse korral rakendatakse rohevesiniku süsteemi ja akusid, et määrata optimaalse süsteemi tasandatud elektrikulu (system Levelized Cost of Electricity ehk sLCOE) ja energiavarustuse kaotuse tõenäosus (Loss of Power Supply Probability ehk LPSP). Nii saab määrata iga rohevesiniku ja akusüsteemi majandusliku teostatavuse ja stabiilsuse funktsiooni ulatuse järgi ning prognoosida optimaalset ulatust.

sLCOE e system Levelized Cost of Electricity See termin viitab elektri tasandatud maksumusele, mis arvutatakse, jagades kogu kapitali- ja tegevuskulud elektritootmiseks kogu tarnitud elektri hulgaga. Erinevalt traditsioonilisest LCOE-st, mis põhineb kogu toodetud elektril ega arvesta energiakadu, käsitleb sLCOE neid kadusid, arvestades tarnitud elektrit.

LPSP e Loss of Power Supply Probability Toiteallika kadumise tõenäosus (LPSP) on defineeritud kui toiteallika protsent, mille puhul see ei suuda koormuse nõudlust rahuldada. See näitab toiteallika laadimise usaldusväärsust.



Simulatsioonitulemused näitasid, et kui kasutatakse ainult päikeseenergiat, on akud kõige tõhusam lahendus muutlikkuse ületamiseks, samas kui ainult tuuleenergia kasutamisel on kõige tõhusam roheline vesinik. Kuid kui päikese- ja tuuleenergia kombineeritakse võrdselt, näitas roheline vesinik kõige suuremat majanduslikku efektiivsust ja väikseimat energiavarustuse kaotust. See leid langeb kokku poliitiliste suundadega, mis soodustavad tasakaalustatud päikese- ja tuuleenergia kasutuselevõttu ning võib olla aluseks taastuvenergia üleminekustrateegiate väljatöötamisel.

Avaldatud töö juhtivautor dr Joungho Park märkis: «See uuring on oluline, kuna see kinnitab rohelise vesiniku kasutamise tõhusust energiavõrgu ebastabiilsuse ja tootmispiirangute probleemide lahendamisel, mis tulenevad taastuvenergia laienemisest.» Ta lisas: «Optimaalsete energiakonversiooni ja -salvestussüsteemide seadistuste kavandamine, mis on kohandatud erinevate piirkondade omadustele ja olukordadele, pakub see uurimus teadmisi valitsusele ja ettevõtetele rohevesiniku strateegiate väljatöötamiseks, hõlbustades ratsionaalset otsuste tegemist.»

See uurimus, mis viidi läbi koostöös professor Jay H. Lee meeskonnaga Lõuna-California Ülikooli Morki keemia- ja materjaliteaduse osakonnast, avaldati rahvusvahelises ajakirjas Energy Conversion and Management. Uuringut toetas Korea Energia Uurimisinstituudi (KIER) põhiteadusuuringute programm.