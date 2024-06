KÕIK KIRJAS Soome teadlane tegi Põhjamaade viimase 200 aasta kuritegevusest suure andmebaasi

Põhjamaades on kuritegevuse ja karistuste andmeid sisestatud erinevatesse registritesse rohkem kui 200 aastat. Varasema info juurde pääsemine on olnud päris keeruline, nõudes käsikirjaliste dokumentide aasta-aastalt käsitsi läbi otsimist. Nüüd on kõik ajaloolised kriminaalstatistilised andmed kõigile avatud veebis kättesaadavas andmebaasis.

«Avatud statistika näitab, kui palju on olnud iga kuriteo aastaseid süüdimõistmisi, kui palju kuritegusid on politseile teatatud, milliseid karistusi on määratud ja kui palju on olnud vange,» selgitab Vuorela oma ettevõtmise tulemusi.