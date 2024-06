Korea teadlased Energiapöördes pole vesinikule vastast

*LPSP: See on näitaja elektrivõrgu stabiilsuse kohta, mis arvutatakse, jagades tarnitud elektri vajaliku elektriga. Väärtus, mis on lähedal nullile, näitab, et energiavarustus vastab nõudlusele piisavalt. Kui väärtus on suurem kui null, tähendab see, et nõudlust ei rahuldata täielikult, mis võib põhjustada elektrikatkestusi. Seetõttu on vaja energiakonversiooni ja -salvestussüsteemi, et seda puudujääki korvata.