Oma töödes asus Lieu lahendama Einsteini väljavõrrandite lihtsustatud versiooni, mis võimaldab lõplikku gravitatsioonijõudu mistahes tuvastatava massi puudumisel. Ta ütleb, et tema pingutused olid ajendatud «frustratsioonist status quo vastu, nimelt tumeaine olemasolu vastu, vaatamata otsese tõendusmaterjali puudumisele terve sajandi jooksul.»

Lieu lahendus koosneb kestataolistest topoloogilistest defektidest, mis võivad tekkida väga kompaktsetes kosmosepiirkondades, kus on väga kõrge aine tihedus.

Need kontsentriliste kestade komplektid sisaldavad õhukest positiivse massi kihti, mis on peidetud negatiivse massi välimise kihi sisse. Need kaks massi tühistavad üksteist, nii et kahe kihi kogumass on täpselt null. Kuid kui täht asub sellel kestal, kogeb ta suurt gravitatsioonijõudu, mis tõmbab seda kesta keskpunkti poole.

«Minu töö väide on, et vähemalt need kestad, mida see pakub, on massita,» ütleb Lieu. Kui need vaidlusalused ettepanekud osutuvad tõeks, «pole enam vaja jätkata seda näiliselt lõputut tumeaine otsingut,» lisab Lieu.

Järgmine küsimus on siis, kuidas võiks Lieu pakutud kestade olemasolu vaatlustega kinnitada või ümber lükata.

«Galaktikate ringide ja kestataoliste moodustiste märkamissageduse suurenemine Universumis toetab siin pakutud allikatüüpi,» kirjutab Lieu oma töös. Kuigi ta tunnistab, et tema pakutud lahendus on «suuresti soovituslik» ja ei saa üksinda ümber lükata tumeaine hüpoteesi.

«See võib olla parimal juhul huvitav matemaatiline harjutus,» lõpetab Lieu. «Aga see on esimene [matemaatiline] tõestus, et gravitatsioon võib eksisteerida ilma massita.»

Uuring on avaldatud ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.