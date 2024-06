Teadlased: arvame, et just see «kõnelev» taim väärib intelligentse taime nime

Sarnast käitumist täheldatakse ka tubakataimede puhul ning Kessleri ja Muelleri sõnul langeb see «üldise intelligentsuse kontseptsiooni» alla: ellujäämise eesmärgi saavutamine erinevates keskkondades.

Kuldvitsadel ei ole närve, mis edastaksid signaale elektriimpulssidena, kuid nende rakud on seotud süsteemideks, mis toimivad keemiliste signaalide abil, lubades võrgustikul reageerida ühtsena isegi ilma kesknärvisüsteemita.

«Nad suudavad oma keskkonda väga täpselt tajuda; nii palju kui me teame, suudab seda teha iga üksik rakk,» ütleb Kessler.

Kessleri ja Muelleri sõnul on taimede reaktsioon VOC-dele rohkem kui lihtsalt refleks või fikseeritud tegevusmuster. See on «kaalutletud» käitumuslik muutus, mis põhineb taimetoidulisuse ja konkurentsi kuludel.

Teadlaste uuringust selgus, et kildvitsade koloonias suudavad ühed taimed teisi hoiatada nii lenduvate orgaaniliste ühendite kui peegelduva punase valgusega. Samas on ka skeptikuid, kes arvavad, et see kommunikatsioon pole veel piisavalt uuritud ja tõestatud. Foto: Harum.koh / Wikimedia Commons

2022. aastal tehtud uuringus selgitasid Kessler ja tema kolleeg Alexander Chautá, et kui läheduses pole teisi lilli, ei erita rünnaku all olevad kuldvitsad oma lehtedest samasugust valgust.

«Sõltuvalt saadud infost muudab taim oma tavapärast käitumist,» selgitab Kessler.

«Selle definitsiooni ja kogunenud tõendite põhjal pole küsimus mitte selles, kas taimed väljendavad intelligentset käitumist, vaid selles, kuidas nad seda saavutavad ilma närvisüsteemita ja millised on nende käitumise ökoloogilised tagajärjed,» väidavad Kessler ja Mueller.

Taimedele intelligentsuse omistamine on väga vastuoluline, kuid pärast aastakümneid kestnud selle teaduslikku tõrjumist on hakanud see uurimisvaldkond lõpuks edasi arenema.

Kuldvitsad pole kaugeltki ainsad taimed, kes kasutavad VOC-e, et oma naabritega jagatud ohtudest «rääkida». Teadlased teavad alates 1980. aastatest, et mõned taimed vahetavad infot just sel viisil. Ometi on suur osa sellest uurimistööst tehtud ainult laborites ning taimede kommunikatsioonivõrgustike reageerimise kohta on veel palju õppida.

Mõned teadlased on selliste tulemuste suhtes siiski üsna skeptilised ja kahtlevad, kas neid saab seletada subjektiivse suhtlusega, mis on intelligentsuse tunnuseks.

Sõltumata sellest, kas teadlased lepivad kokku kasutatavates definitsioonides või millised taimed selliseid kommunikatsioonikünniseid ületavad, on selge, et vaja on rohkem uurimistöid, et uurida võimalikke tajumis-, õppimis-, otsustus- ja mäluprotsesse meie planeedi taimestikus.

Uuring avaldati ajakirjas Plant Signaling and Behavior.