Kokku küsitleti 94 943 täiskasvanut 47 riigis jaanuaris ja veebruaris, teatas selle aasta Digital News Report. Uuringu toimumise ajal on miljardid inimesed üle kogu maailma osalenud riiklikes ja piirkondlikes valimistes. Raporti kohaselt on valimised suurendanud huvi uudiste vastu mõnes riigis, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Siiski on üldine trend jätkuvalt languses. Üle maailma teatas 46% inimestest, et nad on uudistest väga või äärmiselt huvitatud – see on langenud 63%-lt 2017. aastal.

Uudishimu langus Suurbritannias ja üleilmselt

Suurbritannias on huvi uudiste vastu peaaegu poole võrra vähenenud alates 2015. aastast. «Uudiste agenda on viimastel aastatel olnud ilmselgelt eriti raske,» ütles raporti peamine autor Nic Newman BBC Newsile. «Oleme kogenud pandeemiat ja sõdu, nii et see on üsna loomulik reaktsioon inimestel uudistest eemale pöörduda, kas siis vaimse tervise kaitsmiseks või lihtsalt soovist oma eluga edasi minna.»

Valikuline uudiste vältimine ja võimetus olukorra muutmisel

Newmani sõnul valivad need, kes teadlikult uudiseid väldivad, sageli selle tee, kuna nad tunnevad end «võimetuna». «Need on inimesed, kes tunnevad, et neil pole kontrolli maailmas toimuvate sündmuste üle,» lisas ta. Mõned inimesed tunnevad end üha rohkem ülekoormatuna ja segaduses olevana uudiste hulga tõttu, samas kui teised tunnevad end väsinuna poliitikast. Naised ja nooremad inimesed tunnevad ennast tõenäolisemalt uudiste hulga tõttu väsinuna, märgiti raportis.

Usaldus ja meediatarbimise muutumine