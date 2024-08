TikTok ületab Twitteri

Raport leidis, et traditsiooniliste uudisteallikate, nagu televisioon ja trükimeedia, vaatajaskond on viimase kümnendi jooksul järsult vähenenud, kusjuures nooremad inimesed eelistavad saada uudiseid internetist või sotsiaalmeedia kaudu. Suurbritannias teatas peaaegu kolmveerand inimestest (73 protsenti), et nad saavad oma uudised internetist, võrreldes 50 protsendiga, kes eelistavad televiisorit, ja vaid 14 protsendiga, kes loevad trükimeediat.

Sotsiaalmeedia platvormid ja videote tõus

Kõige olulisem sotsiaalmeedia platvorm uudiste jaoks on endiselt Facebook, kuigi see on pikaajalises languses. YouTube ja WhatsApp jäävad paljude jaoks olulisteks uudisteallikateks, samal ajal kui TikTok on tõusuteel ja on nüüd esimest korda ületanud Xi (endine Twitter). Kolmteist protsenti inimestest kasutab uudiste jaoks videot jagavat rakendust, võrreldes 10 protsendiga, kes kasutavad Xi. TikToki kasutajate arv on isegi kõrgem 18–24-aastaste seas kogu maailmas, olles 23 protsendi juures.

Videote tähtsuse tõus ja podcast'ide populaarsus

Seoses nende muutustega on video muutumas olulisemaks online-uudiste allikaks, eriti nooremate gruppide seas. Lühivideod on raporti järgi kõige atraktiivsemad. «Tarbijad eelistavad videoid, kuna neid on lihtne kasutada ja need pakuvad laia valikut asjakohast ja kaasahaaravat sisu,» ütles Newman. «Kuid paljud traditsioonilised uudistetoimetused on endiselt juurdunud tekstipõhises kultuuris ja neil on raskusi oma jutustamise kohandamisega.»

Raportis öeldi, et väljaandjatele on podcast'ide tegemine mõistlik. Kuid seda nähakse «üldiselt kõrvaltegevusena», mis köidab peamiselt kõrgemalt haritud publikut.

Tehisintellekti kasutamine ajakirjanduses

Samal ajal leidis raport ajakirjanike jaoks mõningaid häid uudiseid. Uuringust selgus, et avalikkuses on laialt levinud kahtlus tehisintellekti kasutamise suhtes oluliste uudiste tegemisel, eriti poliitika või sõja kajastamisel. Kuid «AI kasutamine tagaplaanil, näiteks transkribeerimisel ja tõlkimisel, pakub rohkem mugavust; toetades ajakirjanikke, mitte asendades neid,» lisati.