Kreekas leitud salapärane ringikujuline ehitis jahmatab arheolooge

Arheoloogid, kes praegu seda ala uurivad, arvavad, et see võis olla rituaalne või religioosne paik. Labürinditaoline struktuur koosneb kaheksast kivirõngast, mille keskmine paksus on 1,4 meetrit ja mõned neist on säilinud kuni 1,7 meetri kõrguseni.

Papoura mäel asuva ringikujulise struktuuri pühapaiga staatuse üle on siiski veel küsimusi. Selle asukoht mäe tipus ja erinevus teistest seni leitud Minose ajastu ehitistest teeb selle ainulaadseks. Kreeka kultuuriministeeriumi teates spekuleeritakse, et seda võidi kasutada rituaalsete tseremooniate läbiviimiseks, millega kaasnes toit, vein ja võimalik, et ka ohverdused, kuna alalt on leitud suures koguses loomaluid.

Ministeerium on avalikkust rahustanud, et vähemalt praegu on see avastus uusehituse eest kaitstud. Kreeka kultuuriminister, arheoloog Lina Mendoni, on öelnud: «Tegemist on ainulaadse ja äärmiselt huvipakkuva leiuga. On olemas lahendused, et mälestise arheoloogiline uurimine viiakse lõpule ja see saab olema täielikult kaitstud.»