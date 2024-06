Salvestustehnoloogiaid on mitmesuguseid

Seega on paindlik energiatootmine hädavajalik nii soojuse- kui ka elektritootmises. Mõlema puhul on Lepiksaare sõnul taastuvaid energiaallikaid keeruline kontrollida ja need sõltuvad suuresti ilmastikutingimustest – tuulest ja päikesepaistest.

Nagu öeldud, saab taastuvenergia tootmise suurt kõikumist vähendada salvestusvõimaluste kasutuselevõtuga. Erinevat tüüpi salvestustehnoloogiatel on erinevad kasutusstrateegiad.

«Salvestustehnoloogiasse tehtavate investeeringute optimeerimiseks on vajalikud põhjalikud arvutused ja analüüsid. Kui elektrienergiasalvestid on kallimad ja võimsuspiirangutega, siis soojusenergia salvestamine on tehniliselt lihtsam ning ka paigaldus- ja kasutuskulud on väiksemad,» selgitas Lepiksaar.

Soojusenergia salvestamise puhul on olemas erinevaid tehnilisi võimalusi, mis sobivad nii hooajaliseks kui ka lühiajaliseks energia salvestamiseks. Nii saab suurendada paindlikkust soojuse tootmisel ja vähendada soojuse tootmisest tulenevaid kasvuhoonegaaside emissioone, samal ajal kahandades vajadust tipukatelde järele.

Teine raske ülesanne – paindlik tootmine

Hoopis teine väljakutse soojuse ja elektri koostootmisjaamadele on paindlik elektritootmine, eriti kui elektrivõrgus on taastuvate energiaallikate ülejääk. Kuna koostootmisjaama ei saa suvalisel hetkel lihtsalt seisata, tuleb leida lahendused nõudluse haldamiseks, näiteks nagu suunates üleliigne elekter soojuse tootmisesse, kus see energia on võimalik kasulikult ära kasutada.

«Kuigi jahutuse tootmine tundub meie piirkonnas ebavajaliku luksusena, siis tegelikult on aastatega jahutuse tarbimine suvisel perioodil märgatavalt kasvanud, seda eelkõige just kontori- ja büroohoonetes,» avaldab Lepiksaar. Kaugjahutussektoris valmistab paindlikkus tehnoloogiate erinevuste tõttu võrreldes kütte- ja elektrisektoriga vähem muret. Siiski on jahutussektori jätkusuutlikkus endiselt ülioluline, kuna soojuspumpade ja absorptsioonjahutite kasutamise kaudu on võimalik energia kasutamise tõhusust oluliselt parandada.

Kokkuvõtteks saab Lepiksaare sõnul öelda, et hea planeerimise ja õigete tehnoloogiate kasutamisega on võimalik Eestis energiatootmist muuta senisest igatahes oluliselt säästvamaks ja sidusamaks – ning aeg on see samm ette võtta.