Mikrobioom on samasugune ökosüsteem nagu mets või märgala

Mulle on pere väga oluline. Meil on teadlasperekond, kolm last. Väga-väga meeldib raamatuid lugeda, aega leiab selleks kõige rohkem suvel. Meil on suvekodu Võrumaal Karula rahvuspargis looduse keskel. See on selline laiendatud suvekodu, kus ei puhka mitte ainult oma pere, vaid ka abikaasa vanemad ja tema õe pere. Segasumma suvila nagu paljudel eestlastel.

Aeg-ajalt teises elurütmis viibida on ülioluline. Ütlen enda uurimisrühma inimestele alati, et elus peab lisaks teadusele olema veel teine pool: kas teed trenni või huvitud millestki muust. Teadlasena on kerge lõputult enda asjade kallal nokitseda ja eduelamusi on vähe.

Käisin just teatris ja mõtlesin, et näitlejal on tavaliselt edumoment iga etenduse lõpus, kui kõlab aplaus. Teadlase edumoment on see hetk, kui ta teeb avastuse, kuid tulemuse avaldamine artiklina võib võtta kaua aega. Edu ja head elamused pole igapäevased ja seega võiks teaduse kõrval olla midagi muud, mis positiivse laengu annab. Olgu see siis pere, head sõbrad või tore hobi. See aitab tasakaalus olla ja toime tulla ka praeguse keerulise ajaga.