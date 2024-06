Pariisis Louvre´i muuseumi all asub salalabor, kust ei puudu isegi osakestekiirendi

Kolmel korrusel ja ligi 6000 ruutmeetril asub Louvre´i esise pargi all Prantsusmaa muuseumide teadus- ja restaureerimiskeskus (C2RMF), millel on isegi omaenda osakeste kiirendi nimega AGLAE ning on asutuses töötavad radioloogid, keemikuid, geoloogid, metallurgid, arheoloogid ja insenerid.