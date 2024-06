NEW SCIENTIST Teadlased tahavad puurida Kuu sisse viie kilomeetri sügavuse augu universumi uurimiseks

Osakestefüüsika standardmudel, mis on praegu meie parim ettekujutus universumi põhijõudude ja osakeste vastastikusest mõjust ütleb, et prootonid on stabiilsed ja elavad igavesti. Kuid see mudel ei suuda ühendada kvantmehaanikat gravitatsiooni kirjeldava relatiivsusteooriaga.